Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temsilcimiz Başakşehir ile PSG arasında oynanan maçın henüz 12. dakikasında 4. hakem bir anda Okan Buruk'un yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterilmesini istedi. Orta hakem de kenara gelerek Webo'ya kırmızı kart gösterdi.

Fakat Webo, 4. hakemin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını ifade etti. Olaya Demba Ba ve Okan Buruk da dahil olup 4. hakeme büyük tepki gösterdi.

Başakşehir'den atılan tweet şu şekilde; 'Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı.' denildi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ “Dünya futbolu için çok kötü bir an. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmayacağız. Bunu açıkça ilan ettik. Hakem maçtan alınırsa maça devam edeceğiz. Buna göz yumarlarsa sonucuna katlanırız” dedi.

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