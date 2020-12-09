UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sonrası müsabaka ertesi güne ertelenmişti. UEFA da konuyla ilgili açıklama yaptı. UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA, Paris Saint Germain ile İstanbul Başakşehir arasında bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçındaki olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Irkçılığın ve tüm biçimleriyle ayrımcılığın futbol içinde yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.
UEFA'dan 'ırkçılık' açıklaması: İnceleme başlatıldı
09.12.2020 - 01:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA, Paris Saint-Germain Başakşehir maçıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Etiketler : uefa,uefa açıklama,psg başakşehir,
751938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751938.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
7
2
1
15
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
06
GÖZTEPE A.Ş.
10
3
6
1
6
15
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
12
TRABZONSPOR A.Ş.
11
3
4
4
-3
13
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
8
3
3
2
-5
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
4
4
-3
10
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
10
1
3
6
-10
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
11.12.2020 19:00
Kasimpaşa - Denizlispor
12.12.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Karagümrük
12.12.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
12.12.2020 16:00
Rizespor - Göztepe
12.12.2020 19:00
Ankaragücü - Konyaspor
12.12.2020 19:00
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
13.12.2020 13:30
Erzurumspor - Gençlerbirliği
13.12.2020 16:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.12.2020 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
14.12.2020 19:00
Sivasspor - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
12
7
3
2
11
24
02
ALTINORDU
12
7
2
3
4
23
03
ADANA DEMİRSPOR
11
6
3
2
12
21
04
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
05
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
06
GİRESUNSPOR
12
5
5
2
3
20
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
08
ALTAY
11
5
2
4
6
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
MENEMEN SPOR
11
3
4
4
-3
13
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
3
3
6
-1
12
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
2
4
5
-3
10
17
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
12
0
4
8
-19
1
PTT 1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
08.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 2 Bursaspor
08.12.2020 16:00
Istanbulspor - Aydeniz Et Balikesirspor
08.12.2020 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
08.12.2020 19:00
Yilport Samsunspor - Menemen Spor
09.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Giresunspor
09.12.2020 13:30
Akhisarspor - Adanaspor
09.12.2020 16:00
Adana Demirspor - Altinordu
09.12.2020 19:00
Altay - Ankaraspor
10.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Beypiliç Boluspor