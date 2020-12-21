TFF 1.Lig’in 15’inci haftasında İstanbulspor’la 3-3 berabere kalan Bursaspor, zoru başarmaya devam ediyor. 8 gün önce oynanan Samsunspor maçını 3-0 kazanan yeşil beyazlı takım, bu galibiyetten 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda 120 dakika mücadele etmiş ve Göztepe’yi de 5-4 mağlup etmişti. Bursaspor bugün de 3-0 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanında maçı çevirerek sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bursa ekibi böylece 8 günde 11 gol atma başarısı gösterirken, sahadan da hiç mağlup ayrılmadı.
Bursaspor zoru başardı, 8 günde 11 gol attı
21.12.2020 - 00:02 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 00:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbulspor karşısında 3-0 geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 3-3’e getiren Bursaspor, son 8 günde çıktığı 3 maçta rakip ağları tam 11 kez havalandırdı.
Etiketler : bursaspor,istanbulspor,tff,
754437 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/754437.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
13
8
2
3
14
26
02
GALATASARAY A.Ş.
12
7
2
3
11
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
13
7
2
4
4
23
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
5
6
1
5
21
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
12
6
3
3
-1
21
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
13
5
5
3
6
20
07
YENİ MALATYASPOR
12
5
4
3
3
19
08
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
1
4
2
19
09
GÖZTEPE A.Ş.
13
4
6
3
5
18
10
KASIMPAŞA A.Ş.
13
5
3
5
-1
18
11
TRABZONSPOR A.Ş.
13
4
5
4
-2
17
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
4
3
4
4
15
13
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
4
3
5
0
15
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
4
3
5
-3
15
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
12
3
5
4
-4
14
16
GENÇLERBİRLİĞİ
12
3
3
6
-8
12
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
11
2
5
4
-3
11
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
11
2
4
5
-6
10
19
MKE ANKARAGÜCÜ
12
2
3
7
-6
9
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
2
3
7
-10
9
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
12
2
3
7
-10
9
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
18.12.2020 19:00
Karagümrük 2 - 1 Galatasaray
19.12.2020 13:30
Göztepe 0 - 1 Atakaş Hatayspor
19.12.2020 16:00
Trabzonspor 2 - 1 Rizespor
19.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 0 Kasimpaşa
19.12.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Fenerbahçe
20.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaragücü
20.12.2020 16:00
Denizlispor 1 - 0 Alanyaspor
20.12.2020 19:00
Beşiktaş - Erzurumspor
21.12.2020 19:00
Konyaspor - Sivasspor
21.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
15
8
3
4
10
27
02
TUZLASPOR A.Ş.
13
8
3
2
6
27
03
ALTINORDU
14
8
3
3
5
27
04
ALTAY
14
8
2
4
13
26
05
GİRESUNSPOR
14
7
5
2
6
26
06
YILPORT SAMSUNSPOR
14
6
6
2
5
24
07
ADANA DEMİRSPOR
13
6
4
3
10
22
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
12
6
3
3
7
21
09
BURSASPOR
14
6
2
6
2
20
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
15
5
3
7
0
18
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
15
4
5
6
-7
17
12
MENEMEN SPOR
14
3
6
5
-4
15
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
14
4
3
7
-6
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
13
3
4
6
-2
13
15
AKHİSARSPOR
14
3
4
7
-9
13
16
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-1
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
19.12.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü 2 - 1 Aydeniz Et Balikesirspor
19.12.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Ankaraspor
19.12.2020 16:00
Eskişehirspor 2 - 2 Menemen Spor
19.12.2020 19:00
Altay 2 - 1 Akhisarspor
20.12.2020 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 1 - 0 Adanaspor
20.12.2020 19:00
Istanbulspor - Bursaspor
21.12.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
21.12.2020 18:00
Adana Demirspor - Tuzlaspor A.ş.
21.12.2020 19:00
Giresunspor - Altinordu