Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bütün dünya için kâbus gibi geçen 2020'den sonra 2021 de Galatasaray için felaketle başladı. Sarı-kırmızılıların sezon başında renklerine kattığı Omar Elabdellaoui yılbaşı gecesi havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Özellikle sol gözü ağır hasar gören Norveçli oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı. Omar'ın eşi ve bir arkadaşıyla birlikte evde down sendromlu çocuğunu eğlendirmeye çalışırken yaralandığı belirtildi.

Hayati tehlike yok

Omar'ın geçirdiği kaza sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Kaptan Arda Turan ile kulüp doktoru hemen hastanenin yolunu tuttu. Sabaha kadar süren operasyonda Omar'ın gözü yıkandı, saplanan cisimler temizlendi. Oyuncunun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilirken, operasyonu yapan Prof. Dr. Vedat Kaya, oyuncunun futbol hayatının devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamaların erken olduğunu söyledi.

Görme yetisi var

Prof. Dr. Vedat Kaya "İlk müdahaleleri yaptık. Ancak yeniden operasyonlar yapacağız. Gözünde oluşan termal kimyasal bir travma. Şu anda görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat hakkında bir şey söylemek doğru olmaz. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. İlk etapta görme konusunda problem olması normal. Son aşamada ne olacağını bekleyip göreceğiz. Maalesef şu anda futbola dönmesiyle ilgili konuşmak çok zor olur" ifadelerini kullandı.

Devlet tedbir alsın!

∂ Omar'ı hastanede ziyaret eden Başkan Mustafa Cengiz “Sağlığı iyiye gidiyor, umut kesilmemeli. Çocukları korumak isterken olmuş. Bir iki hafta beklememiz gerekiyor. Bu maddeler (havai fişek) peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara tedbir almalı” dedi.

BU, ÜÇÜNCÜ YARALANMA

Ateşle oynama!

∂ Galatasaray da son yıllarda yaşanan üçüncü ciddi kaza Omar'ın başına geldi. Daha önce Semih Kaya, 2014 yılında mangal yaparken gözüne patlayan kömür paçası sebebiyle görme kaybı yaşamış, ameliyat geçirmişti. Yardımcı Antrenör Ümit Davala‘nın da geçen yılbaşında havai fişek elinde alev almış, son anda yere atarak kurtulmuştu..

BABEL'DEN İLGİNÇ YORUM

Beşiktaş Feyenoord gibi

∂ G.Saray'ın futbolcusu Ryan Babel, Türkiye hakkında Hollanda'da verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı. Babel, "G.Saray ve F.Bahçe tıpkı Ajax ve PSV gibiler. Her zaman şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Beşiktaş bu nedenle Feyenoord ile karşılaştırılabilir" dedi.

Daha iyi durumda

Hastaneye koştular

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastanede Omar'ı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "İlk güne göre biraz daha iyi durumda. Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olayla ilgili başka türlü bir bakış açısına gerek yok. Nasibimizde 2020-2021 yılını hastanede geçirmek varmış. Keşke hep hastanede geçirseydik de Omar'a bir şey olmasaydı" dedi. Ayrıca dünkü idman sonrası bütün takım oyuncuları Omar'ı hastanede ziyaret etti.