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Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
05.01.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Lille,Yusuf Yazıcı,koronavirüs,
757763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/757763.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
15
10
1
4
12
31
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
03
GALATASARAY A.Ş.
15
9
3
3
15
30
04
FENERBAHÇE A.Ş.
15
9
2
4
10
29
05
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15
7
7
1
11
28
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
15
8
3
4
5
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
16
6
5
5
-2
23
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
15
5
6
4
5
21
09
YENİ MALATYASPOR
15
5
5
5
-1
20
10
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
15
5
5
5
-2
20
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
15
5
4
6
3
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
15
4
6
5
-3
18
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
16
4
6
6
-9
18
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15
4
4
7
-6
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
15
4
4
7
-9
16
18
MKE ANKARAGÜCÜ
15
4
3
8
-4
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
15
3
4
8
-10
13
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
16
3
4
9
-13
13
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
15
2
4
9
-12
10
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
05.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
05.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Sivasspor
05.01.2021 19:00
Konyaspor - Galatasaray
06.01.2021 13:30
Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
06.01.2021 16:00
Başakşehir - Erzurumspor
06.01.2021 16:00
Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
06.01.2021 16:00
Trabzonspor - Göztepe
06.01.2021 19:00
Beşiktaş - Rizespor
06.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Karagümrük
07.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
03
ALTAY
17
10
2
5
14
32
04
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
9
4
3
13
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
16
4
4
8
-7
16
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
ADANASPOR A.Ş.
15
4
3
8
-1
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
16
2
3
11
-17
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor