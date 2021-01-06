Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar ayağının tozuyla Rizespor karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Geçtiğimiz hafta annesi Maobeal Alice Aboubakar’ı kaybeden ve cenaze için Kamerun’a giden golcü oyuncu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında forma giyememişti. Dün öğle saatlerinde Kamerun’dan dönen ve direkt olarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Aboubakar, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Teknik Direktör Sergen Yalçın’a Rizespor maçında forma giymek istediğini ileten ve dün akşam yapılan antrenmana çıkan Aboubakar, Çaykur Rizespor mücadelesine ilk 11’de başladı. Öte yandan Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Kayseri’ye götürülmeyen Rachid Ghezzal da kadroya alındı ancak mücadeleye yedek başladı.
Aboubakar oynamak istedi, ilk 11’e girdi
06.01.2021 - 19:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Annesi Maobeal Alice Aboubakar’ı geçtiğimiz hafta kaybeden Vincent Aboubakar, dün Kamerun’dan gelip antrenmana çıktı. Rizespor maçında oynamak istediğini söyleyen golcü oyuncu, ilk 11’de sahaya çıktı.
Etiketler : beşiktaş,haberler,Vincent Aboubakar,
758042 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/758042.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16
8
7
1
13
31
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
15
10
1
4
12
31
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
9
3
4
15
30
04
GALATASARAY A.Ş.
16
9
3
4
14
30
05
FENERBAHÇE A.Ş.
15
9
2
4
10
29
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
8
3
5
3
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16
6
4
6
4
22
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
15
5
6
4
5
21
10
YENİ MALATYASPOR
16
5
6
5
-1
21
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
15
5
5
5
-2
20
12
GÖZTEPE A.Ş.
16
4
7
5
2
19
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
4
7
5
-3
19
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
5
4
7
-5
19
15
GENÇLERBİRLİĞİ
16
5
4
7
-7
19
16
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
17
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
16
4
6
6
-9
18
18
MKE ANKARAGÜCÜ
16
4
3
9
-6
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
16
3
4
9
-11
13
20
HES KABLO KAYSERİSPOR
16
3
4
9
-11
13
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
05.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 0 Ankaragücü
05.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 2 - 2 Sivasspor
05.01.2021 19:00
Konyaspor 4 - 3 Galatasaray
06.01.2021 13:30
Denizlispor 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
06.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 0 Erzurumspor
06.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 3 - 1 Atakaş Hatayspor
06.01.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 0 Göztepe
06.01.2021 19:00
Beşiktaş - Rizespor
06.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Karagümrük
07.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
03
ALTAY
17
10
2
5
14
32
04
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
05
İSTANBULSPOR A.Ş.
16
9
4
3
13
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
16
4
4
8
-7
16
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
ADANASPOR A.Ş.
15
4
3
8
-1
15
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
16
2
3
11
-17
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor