Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.
Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, bugün oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanmak arzusunda.
Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor
09.01.2021 - 10:58 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor sahasında 4 aydır maç kazanamıyor.
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, iç sahada 4 aydır maç kazanamıyor. Lige sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında hiç iç saha galibiyeti elde edemedi. Bu haftaya kadar 8 iç saha maçına çıkan sarı kırmızılı ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,
758642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/758642.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
11
1
4
18
34
02
FENERBAHÇE A.Ş.
16
10
2
4
11
32
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16
8
7
1
13
31
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
17
9
3
5
14
30
05
GALATASARAY A.Ş.
16
9
3
4
14
30
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
8
3
5
3
27
07
TRABZONSPOR A.Ş.
17
7
5
5
-1
26
08
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16
6
4
6
4
22
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
16
5
6
5
3
21
10
YENİ MALATYASPOR
16
5
6
5
-1
21
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
17
5
6
6
-7
21
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16
5
5
6
-8
20
13
GÖZTEPE A.Ş.
16
4
7
5
2
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
4
7
5
-3
19
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
5
4
7
-5
19
16
GENÇLERBİRLİĞİ
16
5
4
7
-7
19
17
KASIMPAŞA A.Ş.
16
5
4
7
-8
19
18
MKE ANKARAGÜCÜ
16
4
3
9
-6
15
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
16
3
4
9
-11
13
20
HES KABLO KAYSERİSPOR
16
3
4
9
-11
13
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
17
3
4
10
-14
13
Süper Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
09.01.2021 13:30
Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
09.01.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
09.01.2021 16:00
Göztepe - Fraport-tav Antalyaspor
09.01.2021 19:00
Galatasaray - Gençlerbirliği
10.01.2021 13:30
Karagümrük - Konyaspor
10.01.2021 16:00
Ankaragücü - Başakşehir
10.01.2021 16:00
Rizespor - Denizlispor
10.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
11.01.2021 16:00
Erzurumspor - Fenerbahçe
11.01.2021 19:00
Alanyaspor - Kasimpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
13
ADANASPOR A.Ş.
16
5
3
8
1
18
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
16
3
4
9
-11
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
24.01.2021
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
24.01.2021
Istanbulspor - Adanaspor
24.01.2021
Eskişehirspor - Ankaraspor
24.01.2021
Yilport Samsunspor - Altay
24.01.2021
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021
Altinordu - Menemen Spor
24.01.2021
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor