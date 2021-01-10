Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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41'GOOOLL!!! Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin, Akın Alkan'ın boşa çıkmasından da yararlanarak arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

23'GOOOLL!!! Atakaş Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golü ile maçta öne geçiyor. Mesut Çaytemel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Aaron Boupendza, Welinton'u ekarte ederek hafif sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturuyor. Böylece Aaron Boupendza, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oluyor.

7'GOOOLL!!! Atakaş Hatayspor, Aaron Boupendza'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Babajide Akintola'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Aaron Boupendza'nın, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

6'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın gönderdiği uzun pasla topla buluşan Vincent Aboubakar, topu düzelterek ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruş yaparak meşin yuvarlağı Akın Alkan'ın sağından köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.