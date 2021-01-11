Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ligdeki son üç maçını kazanarak zirveye ortak olan Fenerbahçe’de hedef bir an önce liderlik koltuğuna oturmak. Zorlu fikstürü geride bırakan sarı lacivertliler, ilk yarıda kalan dört maçı da kazanıp devreyi 44 puanla tamamlamak istiyor. Kritik kayıplar yaşadıklarını belirten teknik direktör Erol Bulut, “Şampiyonluğa daha güçlü yürümek için puan ortalamasını yukarı çekmemiz gerekiyor. Bunun için de seriyi geliştirmemiz gerek” dedi.

Rakip yanıltmasın

Erzurumspor’un sıralamadaki yerinin kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurgulayan Erol Bulut, “Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanya maçlarındaki ciddiyetle sahada olacağız. Son saniyeye kadar da mücadele edeceğiz” sözleriyle rehavete izin vermeyeceğinin altını çizdi. Bulut yoğun maç temposunun herkesi zorladığına dikkat çekerken, “Bu süreci kayıpsız atlatmak bize büyük avantaj sağlayacak” sözleriyle oyuncularını motive etti.

Tisserand'a kutlama

F.Bahçeli Tisserand dün 28 yaşına girdi. Sarı lacivertlilerin Erzurum kampında dün akşam yemeği sonrası gerçekleştirilen kutlamada futbolcu için pasta kesildi. Tisserand hocası Erol Bulut ve takım arkadaşlarına teşekkür ederken neşeli dakikalar yaşandı.