Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası açıklamasında, "1 puan, 1 puandır. Kaybetmekten iyidir. Bu 1 puanı aradığınız zamanlar da olabilir. Belki de bu puan sezon sonu işimize yarayacak" derken, "Yediğimiz goller bize yakışmadı, beni üzdü. Bizim savunma anlayışımızda böyle goller yemek yok. Rakibin oynamasına izin verdik, mental sıkıntılar yaşadık. Oyunun geneline baktığımızda basit top kayıpları fazlaydı" sözlerini kullandı.

Boupendza'ya suçlama

"Ligin totalinde böyle maçlar olacak, normal" diyen Sergen Hoca, "9 numaraları (Boupendza) ceza sahamızda kendini yalandan dört kere attı ama hakem sarı kart vermedi" vurgusu yaptı. Welinton'un derbide cezalı olması konusunda, "O bölgede oyuncumuz var, fark etmez" karşılığını veren Yalçın, transfer için de, "Transferde net olan hiçbir şey yok, herhangi bir plan yapamıyoruz şu anda. Çok yabancı oyuncumuz var, şu anda bekliyoruz" mesajını verdi.

SCOUTLAR İZLEMEYE GELİYOR

Ersin'e Lyon kancası

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla, Lyon'un ilgilendiği iddia edildi. Fransız ekibinin devre arası transferi için scoutlarını Türkiye'ye yollayacağı ve Ersin'i kupadaki Rizespor ile ligdeki G.Saray derbisinde yakın takibe alacağı öğrenildi.

JOSEF DE SOUZA:

Taraftar sabırsız

Ülkesi Brezilya basınına konuşan Beşiktaş'ın ön liberosu Josef, "Takımımız sezona iyi başlamadı. Kadroda yapılan değişiklikler ve sıkı çalışmayla birlikte şimdi ligin lideriyiz" diyen Josef, "Ligin sonuna kadar böyle gitmek istiyoruz. Beşiktaş, 3 yıldır ligi kazanamıyor ve bu yüzden taraftar sezon sonu için sabırsızlanıyor" sözlerini kullandı.

Ne Talisca'sı!

Sergen Yalçın basın toplantısında gelen Talisca sorusuna, "Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz? Biz de isteriz 2-3 takviye yapmak ama yabancılarımız var, ekonomik sınırlandırmalar var" açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI

Hayırdır Junker!

Beşiktaş ile geçen sezon adı geçen ve Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen Kasper Junker'den sürpriz bir hamle geldi. 26 yaşındaki Danimarkalı forvet oyuncu, Instagram hesabından Beşiktaş ile bazı siyah beyazlı futbolcuları takibe aldı. Oyuncunun bu hareketi dikkat çekti.

MİLAN'DAN STOPER

Duarte Baykuş oldu

Martin Skrtel'in sezonu kapatmasının ardından stoper arayışına giren Medipol Başakşehir, Milan'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Leo Duarte'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Başarılı futbolcu bugün sağlık kontrolünden sonra resmî sözleşmeye imza atacak.