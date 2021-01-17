Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

4. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kaleci Akın’da kaldı.

11. dakikada Mesanovic ceza sahası içinden şansını deniyor ancak şutu savunmadan geri döndü.

16. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor’da Sacko’nun korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içindeki Dossevi’yi topla buluşturdu. Dossevi’nin şutunu kaleci Akın çıkardı.

27. dakikada Dossevi’nin sağ korner çizgisinde içeriye açtığı ortayla hiçbir takım arkadaşı buluşamadı.

34. dakikada Recep Niyaz’ın ceza sahası dışından yerden şutu az farkla dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Traore’nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Dönen top savunmada Muhammet’in ayağına çarparak ağlara gitti. 0-1

57. dakikada Recep Niyaz’ın arka direğe açtığı ortada Lopes fileleri havalandırdı. Ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

77. dakikada Hatayspor’da ceza sahası içinde topla buluşan Sackey’in şutunu Sacko, eli ile kontrol edince hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı için topun başına geçen Diouf, kaleci Pantilon’u ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu. 0-2

90. dakikada Denizlispor’da Muhammet’in uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Diouf, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Koray Gençerler, VAR uyarısıyla elle müdahale sebebiyle golü geçerli saymadı.