Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Abdullah Avcı ile tek yenilgisini Galatasaray’dan alan Trabzonspor’un misafiri, üç büyükleri mağlup eden Konyaspor’du. İlk tehlikeli atak İsmail Kartal’ın ekibinden geldi ve 3’te Cikalleshi’nin kafa vuruşu üstten auta gitti. 16’da önemli bir fırsatı kaçıran Nwakaeme 22’de Serkan Asan’ın ‘al da at’ dediği pası golle sonuçlandırdı. İlk devre yüzde 61’e 39’luk topla oynama üstünlüğü ev sahibi ekipte olsa da oyun orta alana sıkışmıştı. Bu bölümde orta alana sıkışan oyun ikinci yarıda açılım gösterdi goller de geldi.

Avcı ilk kez üçledi

52’de gol için yüklenen Konyaspor’da Kravets’in kafa şutu az farkla auta gitti. Konya önde basarken 54’te yeni transfer Bytyqi’nin şutunu Uğurcan uçarak önledi. 56’da Trabzonspor’u rahatlatan gol geldi. Defansın arkasına atılan topu çizgide tutan Abdulkadir Parmak, Nwakaeme’ye çıkardı o da Flavio’yu gördü: 2-0. 60’ta müthiş paslaşmalar sonrası Djaniny sahne aldı: 3-0. Son sözü 88’de Shengelia söyledi. Üç puanı alan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk defa rakip filelere üç gol attı.

Abdülkadir’e yazık oldu!

Sezonu kapadı

Trabzonspor dün kazandı ama Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bütün neşeyi aldı götürdü. Maçın ilk yarısında Ömer Ali Şahiner'in darbesiyle yerde kalan futbolcu sedyeyle kenara alındı. Hastaneye götürülen Abdülkadir'in sağ ayak bileği üst kısmında kırık tespit edildi. Futbolcunun sezonu kapadığı belirtildi. Geçen yıl menisküs yırtığı sebebiyle 20 maç kaçıran Abdülkadir, bu sezon da hastalık sebebiyle üç karşılaşmada forma giyememişti.

Genç oyuncu çabuk toparlar

Maçı değerlendiren Trabzonspor çalıştırıcısı Abdullah Avcı, ''Oyunun her iki bölümünü oynamaya başladık. Futbolcular buna karşılık veriyor artık. Yeterli mi, değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var" derken, "Bir yandan mutluyuz bir yandan Ömür'den dolayı üzüntülüyüz. Alternatifi olmayan bir oyuncu. Fakat çok kötü bir kırık olmadığını düşünüyorum. Genç, çabuk toparlar" sözlerini kullandı.