Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.
Henry Onyekuru, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
Nijeryalı futbolcu, bu sezon Monaco ile 4 resmi maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.
Genç futbolcu, tekrar Galatasaray’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Henry Onyekuru İstanbul'da
23.01.2021 - 05:04 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 05:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Monaco'nun Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.
Onyekuru, Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak. Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na geçici transferi için görüşmelere başladığını bildirmişti.
Etiketler : Henry Onyekuru,Henry Onyekuru galatasaray,
761990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/761990.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
19
13
2
4
23
41
02
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
03
GALATASARAY A.Ş.
19
11
3
5
23
36
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
19
9
7
3
10
34
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
19
9
4
6
4
31
07
TRABZONSPOR A.Ş.
19
8
6
5
1
30
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
19
7
6
6
3
27
09
YENİ MALATYASPOR
19
7
6
6
2
27
10
GÖZTEPE A.Ş.
19
6
7
6
6
25
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
5
9
5
-2
24
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19
6
6
7
-8
24
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
19
6
5
8
-6
23
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19
6
4
9
0
22
16
KASIMPAŞA A.Ş.
19
6
4
9
-9
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
19
5
4
10
-19
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
19
3
5
11
-18
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği - Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir - Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor - Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor - Karagümrük
24.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Atakaş Hatayspor
24.01.2021 19:00
Beşiktaş - Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa - Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
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