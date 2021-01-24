Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçelilerin uzun süredir beklediği transfer gerçekleşti. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, sarı-lacivertli takım ile resmen anlaşmaya vardı. Resmî internet sitesinden açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü,, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtti. "Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



ANTRENMANDA ALKIŞLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen Özil’de herhangi bir problem ile karşılaşılmadı. Ardından yıldız topçu, Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı. Süper Lig’de yarın evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de bu maçın hazırlıkları akşam saat 18.00’de yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman daha sonra 5’e 2 top kapma istasyon antrenmanıyla devam etti. Yeni transfere, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı. Karşılamada yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, menajeri Erkut Söğüt, sportif direktör Emre Belözoğlu ile yardımcısı Selçuk Şahin de yer aldı. Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sonrası takım arkadaşları, Mesut Özil’i uzun süre alkışladı. Mesut Özil, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Taktiksel antrenmana geçildikten sonra ise çalışmasını takımdan ayrı sürdürdü.



ESKİ YILDIRLARDAN DESTEK

Bu arada, Fenerbahçe'nin eski yıldız futbolcuları, Mesut Özil'e videolu mesajla "hoş geldin" dedi. 'Yuvaya hoş geldin' mesajı!" başlığıyla paylaşılan videoda, Roberto Carlos, Jay-Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex de Souza, Nicolas Anelka, Robin van Persie ve Stephen Appiah yer aldı. Carlos "Mesut, sana Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'de bol şans dilemek için buradayım. Biliyorsun ki orada sürekli şampiyon olacaksın, lider olacaksın" derken Stephen Appiah, "Fenerbahçe'ye geldiğini duyduğum için çok mutluyum. Aileye hoş geldin şampiyon" şeklinde konuştu. Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, ayrıca sosyal medya hesabından Mesut Özil ile ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı eski millî futbolcu “Mesut, Fenerbahçe'ye hoş geldin. Sol ayağın herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum" şeklinde konuştu



ARSENAL’DEN TEŞEKKÜR

Bir mesaj da Özil’in eski takımı yayınladı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta "Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılmaz. Onunla birlikte oynamak ve son zamanlarda ona koçluk yapmak bir ayrıcalıktı. Vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, bu üç FA Cup final galibiyeti de dâhil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anın kalbindeydi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz" dedi.

MESUT ÖZİL: ARSENAL KALBİMDE

Arsenal taraftarına destekleri için minnettar olduğunu aktaran Mesut ise "Geçtiğimiz yedi buçuk yıldaki bu muhteşem yolculuk için kulübe teşekkür etmek istiyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk defa kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yaşattık. Arsenal hayranları sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel ve onurlu bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum ve kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" diye konuştu

“250’DEN FAZLA MAÇA ÇIKTI”

Arsenal Menajeri Edu Gaspar da şunları söyledi: 2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, üç Emirates FA Cup final galibiyetinde oynadı ve taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada birçok harika an yaşattı. Mesut ve ekibine gösterdikleri için teşekkür ederiz. Kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine en iyi sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.