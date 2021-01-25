Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü Pereira'ya teşekkür plaketi verdi

Trabzonspor Kulübü, sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılan Joao Pereira'ya teşekkür plaketi verdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bordo-mavili takımda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Pereira'ya, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu plaket verdi.

Pereira'ya kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Sağıroğlu, "Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, futbolcuya, oğlu Gabriel'in adına hazırlanan 47 numaralı bordo-mavili forma ile eşi Natacha Esmail için Trabzon'a özgü telkari hediye etti.