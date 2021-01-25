Rizespor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'daki görevinden ayrılan Sumudica ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, “Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Sumudica ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Sumudica; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Ninel Sumudica’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Çaykur Rizespor, Sumudica ile anlaştığını duyurdu
25.01.2021 - 17:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çaykur Rizespor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çaykur Rizespor,Marius Sumudica,
762618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/762618.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
20
14
2
4
24
44
02
GALATASARAY A.Ş.
20
12
3
5
24
39
03
FENERBAHÇE A.Ş.
19
12
3
4
16
39
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
20
9
8
3
10
35
05
TRABZONSPOR A.Ş.
20
9
6
5
2
33
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
20
9
5
6
4
32
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
19
9
4
6
13
31
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
20
8
6
6
4
30
09
YENİ MALATYASPOR
20
7
6
7
1
27
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
20
6
8
6
-6
26
11
GÖZTEPE A.Ş.
20
6
7
7
5
25
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
20
6
7
7
-8
25
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
19
5
9
5
-2
24
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20
6
6
8
-6
24
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
16
KASIMPAŞA A.Ş.
19
6
4
9
-9
22
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
19
5
4
10
-9
19
18
GENÇLERBİRLİĞİ
20
5
4
11
-20
19
19
MKE ANKARAGÜCÜ
19
5
3
11
-8
18
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
20
4
5
11
-16
17
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
20
3
5
12
-19
14
Süper Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
23.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor
23.01.2021 19:00
Başakşehir 1 - 1 Rizespor
24.01.2021 13:30
Konyaspor 0 - 0 Fraport-tav Antalyaspor
24.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Galatasaray
24.01.2021 16:00
Denizlispor 1 - 2 Karagümrük
24.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Atakaş Hatayspor
24.01.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 1 Göztepe
25.01.2021 16:00
Kasimpaşa - Sivasspor
25.01.2021 19:00
Alanyaspor - Ankaragücü
25.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
18
11
5
2
13
38
02
YILPORT SAMSUNSPOR
18
10
6
2
9
36
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
04
ALTAY
18
10
2
6
13
32
05
ADANA DEMİRSPOR
18
9
4
5
13
31
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
18
9
4
5
11
31
07
BURSASPOR
18
9
3
6
5
30
08
TUZLASPOR A.Ş.
18
9
3
6
0
30
09
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
18
8
3
7
4
27
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
18
5
5
8
-9
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
18
5
4
9
-4
19
14
AKHİSARSPOR
18
4
4
10
-9
16
15
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
18
4
4
10
-13
16
17
ANKARASPOR
18
2
4
12
-19
10
18
ESKİŞEHİRSPOR
18
0
7
11
-24
4
PTT 1. Lig Fikstür
18.Hafta Maçları
23.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 0 Bereket Sigorta ümraniyespor
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 0 Ankaraspor
23.01.2021 19:00
Adana Demirspor 1 - 2 Bursaspor
24.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Beypiliç Boluspor
24.01.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 0 - 3 Akhisarspor
24.01.2021 16:00
Giresunspor 1 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
24.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor 1 - 0 Altay
25.01.2021 16:00
Istanbulspor - Adanaspor
25.01.2021 19:00
Altinordu - Menemen Spor