İsviçreli saat üreticisi Longines ve Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu (IFHA) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, at yarışında 2020 sezonunun en iyileri belirlendi. İngiltere'nin Newmarket bölgesindeki Ulusal At Yarışları Müzesi'nde çevrim içi olarak düzenlenen organizasyonda, Dubai Milenyum Stakes, Coronation Kupası, Eclipse Stakes ve Juddmonte International Stakes gibi geçen sezonun önemli yarışlarından zaferle ayrılan İngiliz safkan Ghaiyyath, topladığı 130 puanla en iyi yarış atı seçildi. Bu kategorinin en iyi ikinci yarış atı ise Authentic oldu. 126 puan toplayan Amerikan safkan yarış atı Authentic, geçen yıl Kentucky Derbisi ve Klasik Breeders Kupası'nda bitiş çizgisini ilk sıra geçmişti. En iyi jokey ödülünü, İtalyan Frankie Dettori elde etti. Kariyeri boyunca 500'ün üzerinde grup yarışından zaferle ayrılan 50 yaşındaki jokey, bu ödüle üst üste 4. defa layık görüldü. İngiltere'nin York kentinde düzenlenen Juddmonte International Stakes ise en iyi at yarışı organizasyonu kategorisinde ilk sıranın sahibi oldu.