Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'ye talip oldu. Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı. Teklifin kabul edilmesi durumunda Kemal Ademi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanacak.