Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da sıkıntı büyük ama en büyük güvence Teknik Direktör Abdullah Avcı. Takımın başına geçmesinin ardından ciddi başarılar elde eden Avcı, eski takımı Başakşehir’e karşı bir imtihan daha verecek. Süper Kupa’da rakibini geçen Abdullah Hoca, bu defa ligde gülmek amacında. Ancak kadroya bakıldığında tam 10 eksik var. Nwakaeme cezalı, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak ile Trondsen sakat. Altı oyuncu da Covid-19. Kale de 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu ve Hakan Aydın’a kalıyor.

Rövanş hesabı

Bütün bunlara rağmen Trabzonspor, Başakşehir engelini aşıp ligde galibiyet serisini 7 maça çıkarma düşüncesinde. Ki, bu başarı elde edilirse son 17 sezonun en iyi serisi olacak. Ayrıca ligin ilk devresinde İstanbul takımlarına karşı galip gelemeyen ancak sonrasında bu tabloyu tersine çeviren Trabzonspor, aynı hesabı Başakşehir ile de kapatmak istiyor. En önemlisi de Abdullah Hoca çok eksik olmasına rağmen bunu mazeret olarak görmüyor ve oyuncularıyla yaptığı toplantılarda “Çıkıp sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyor.

Genç kalecilerden özel hazırlık

Başakşehir karşısında as kalecilerini kullanamayacak olan 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu’na sarılan Abdullah Avcı, genç eldiveni psikolojik olarak karşılaşmaya hazırlıyor. Büyük bir heyecan içinde olan Kağan da normal idman dışında özel olarak çalıştırılıyor.