Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir Gençlerbirliği’nden uzak kalan golcü oyuncu Sio’nun önemli bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi. Sio, Konyaspor maçından önce yaptığı sosyal medya paylaşımında rahatsızlığının olduğunu ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine inandığını belirtmişti.

Fransa’da tedavisi devam eden Sio’nun durumunun tahmin edilenden kötü olduğu ve sezonun geri kalanında Gençlerbirliği’ne dönmesinin beklenmediği kaydedildi. 32 yaşındaki Sio’nun rahatsızlığının futbol kariyerini tehdit edebileceği belirtiliyor.