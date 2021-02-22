Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ı bu sezon zirveye taşıyan ve oynattığı futbolla da taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Sergen Yalçın'a sunulacak yeni sözleşmenin detayları belli olmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçının ardından Sergen Hoca'nın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor" ifadeleri camiayı sarsmıştı.

Derbiden önce

Tecrübeli çalıştırıcının bu sözlerine rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi ile arasında herhangi bir problem olmadığı öğrenilirken, tarafların yakın zamanda masaya oturacağı bildirildi. 31. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesi sözleşme konusunun çözüme kavuşması bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Sergen Yalçın'a başarı primleri haricinde yıllık 1 milyon avro karşılığında 2+1 sezonluk sözleşme teklifinde bulunmayı planladığı öğrenildi.

Dorukhan az buldu

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün istediği ücret ile yönetimin sunduğunun arasında büyük fark var. Yıldız oyuncu 7 milyon lira garanti para ve maç başı 100 bin lira istedi. Yönetimin teklifi 5 milyon lira ve 40 bin lira maç başı ücreti olunca anlaşma yine sağlanamadı.