Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Balkovec’in çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.

37. dakikada sağ tarafta topu alan Hedenstad’ın ceza sahası içine verdiği pasta topu önünde bulan Castro’nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanına döndü.

45. dakikada sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Salih Uçan’ın ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa’dan önce Karagümrük savunması ara girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bertolacci’nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndao’nun vuruşunda savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Biglia’nın hatalı pasında ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa’nın sert şutunda top filelere gitti. Ancak VAR kontrolü sonrası gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada Bertolacci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş sol kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza alanında alan Castro’nun şutu da aynı direkten oyun alanı içine geldi ve savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

83. dakikada Borini’nin pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Mevlüt’ün şutu direğe çarpıp auta çıktı.

88. dakikada Campi’nin pasında orta sahada topu alan Borini’nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahasına girmeden çektiği sert şut filelere gitti. 2-0