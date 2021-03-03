Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.