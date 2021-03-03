Borussia Mönchengladbach'ın sahasında Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.
Borussia Dortmund, Almanya Kupası'nda yarı finalde
03.03.2021 - 01:34 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Futbolda, Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi.
Etiketler : Borussia Dortmund,almanya kupası,
771697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/771697.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
26
18
3
5
33
57
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
25
17
3
5
30
54
03
FENERBAHÇE A.Ş.
26
17
3
6
21
54
04
TRABZONSPOR A.Ş.
26
14
6
6
7
48
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
26
13
6
7
15
45
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
6
8
14
42
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
10
10
6
8
40
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
26
11
7
8
7
40
09
GÖZTEPE A.Ş.
26
9
8
9
5
35
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
13
6
-5
34
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
25
7
11
7
-1
32
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
25
8
7
10
2
31
13
YENİ MALATYASPOR
26
7
10
9
-2
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
26
8
5
13
-12
29
15
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
6
10
10
-12
28
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
25
6
7
12
-13
25
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
6
7
13
-16
25
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
26
6
7
13
-17
25
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
5
6
15
-23
21
20
GENÇLERBİRLİĞİ
25
5
6
14
-25
21
21
MKE ANKARAGÜCÜ
25
5
5
15
-16
20
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
02.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Gençlerbirliği
02.03.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş
03.03.2021 13:30
Erzurumspor - Karagümrük
03.03.2021 16:00
Sivasspor - Atakaş Hatayspor
03.03.2021 16:00
Başakşehir - Konyaspor
03.03.2021 19:00
Ankaragücü - Galatasaray
03.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Rizespor
04.03.2021 16:00
Alanyaspor - Göztepe
04.03.2021 16:00
Kasimpaşa - Trabzonspor
04.03.2021 19:00
Fenerbahçe - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
24
16
5
3
23
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
24
14
8
2
20
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
24
14
4
6
22
46
04
ALTINORDU
24
13
5
6
6
44
05
ADANA DEMİRSPOR
24
12
6
6
17
42
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
24
11
6
7
14
39
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
24
9
4
11
-1
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
24
7
5
12
-3
26
14
MENEMEN SPOR
24
6
8
10
-12
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
24
3
6
15
-24
15
18
ESKİŞEHİRSPOR
24
1
7
16
-42
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
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Istanbulspor - Ankara Keçiörengücü
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Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor - Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay - Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor