Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’ye kendi sahasında yenilerek zirveden 9 puan uzakta kalan Trabzonspor, yeni bir galibiyet serisiyle yarışın içinde olmak istiyor. TSYD’nin Trabzon şubesini ziyaret eden yönetici Sertaç Güven, “Fenerbahçe karşısında haksız bir mağlubiyet aldık. Hakemlerin kararları maçı etkiledi. Ancak bunlar bizi yolumuzdan ve hedefimizden döndürmeyecek. Önümüzde daha oynayacağımız çok maç var. Umutsuzluğa kapılmadan zirve yarışını sürdüreceğiz” dedi.

Yeni vizyon şart

Türk futbolunda yeni bir ‘anayasaya’ ihtiyaç olduğunu söyleyen Güven “İsimler değişiyor anlayış değişmiyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca insanın takip ettiği, milyarlarca liranın döndüğü bir endüstri. Siz burayı doğru ve adaletli yöneterek marka değerine değer katmak zorundasınız. Ama her maç hakemleri konuşarak, kararları tartışarak bunu başaramayız. O yüzden bütün futbol paydaşları bir araya gelerek yeni bir futbol anayasası yazmalı ve futbolumuza yeni bir vizyon getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.