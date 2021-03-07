Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, sahasında DG Sivasspor’u konuk edecek. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yapacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Palabıyık oldu. AVAR’da ise Serkan Ok olacak.