Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya’da Erol Bulut’un kadro tercihi eleştiri konusu. Kadro dışı bırakma ve on bir seçimi ve oyuncuların performansı... Beşiktaş derbisinde bu açılımları destekleyen ve soru işaretlerini artıran oyunlar vardı. Son dört maçta tercih edilmeyen Caner Erkin on bir başladığı mücadelede en fazla topla buluşan (104) ve en fazla şut pası veren (4) isimdi.

Nereden nereye!

Caner Erkin gibi Ozan Tufan da öne çıkan isimlerden oldu. Altay Bayındır’ın performansının ayrı yere konulacağı gecede oyuna sonradan giren Tufan, beraberliği getirdi. Ki o aynı Ozan Tufan deyim yerindeyse kızağa çekilmiş durumdaydı. Zamanında Sergen Yalçın’ın Alanya’da yeniden futbola döndürdüğü isim bir dönem takımın vazgeçilmezlerindeydi.