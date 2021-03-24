Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Atakaş Hatayspor'un Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, "Bu başarı tabii ki tesadüf değil. Bilinçli bir transfer politikası, çok hırslı ve genç hocamız var. Böyle bir oluşum başarı getirdi." dedi.

Ligde 31 haftalık periyotta 46 puanla 7. sırada yer alan bordo-beyazlı ekibin Başkanı Tazearslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadarki başarılarının tesadüf olmadığını oynadıkları futbolla herkese gösterdiklerini anlattı.

Ligde bulundukları noktadan memnun olduklarını vurgulayan Tazearslan, şöyle konuştu:

"Sezon başında ligde ilk 10'da yer almayı hedeflemiştik. Şimdilik hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Avrupa'yı da hedefliyoruz. Avrupa kupalarına katılma hakkı kısmet olursa Hatay'a Avrupa takımlarının gelmesini istiyoruz. Bu başarı tabii ki tesadüf değil. Bilinçli bir transfer politikası, çok hırslı ve genç hocamız var. Böyle bir oluşum başarı getirdi. Başarıların devamının geleceğini düşünüyoruz."

Başarılı transferlerin, sezon öncesi dünyada birçok ligi tarayıp 1000'e yakın futbolcuyu incelemeleri sayesinde geldiğini anlatan Tazeraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Scout ekibimizin başında sportif direktörümüz Fatih Kavlak var. Ekibimiz transfer sezonunda dünyanın birçok ligini tarayarak oralarda oynayan 1000'e yakın futbolcuyu inceledi. Hiçbir zaman yıldız futbolcular değil, yıldız adayları üzerinde yoğunlaştık. Transfer edeceğimiz oyuncularda çok fazla kriter aradık. Hırslı, başarılı, ahlaklı olacak ve takıma uyum sağlayabilecek futbolcular istedik. Akabinde kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda mali konularda görüşmeler yaparak oyuncularımızın transferlerini gerçekleştirdik. Halen futbolcu incelememiz devam ediyor. Bunlar bir günde veya bir ayda olacak işler değil."

"Oyuncularımızın performanslarından memnunuz"

Takımda öngörümedikleri sakatlıklar olduğunu aktaran Tazearslan, "Zaman zaman ligdeki yoğun tempodan sonra sakatlıklar oldu. Selim Ilgaz'ın çapraz bağları koptu. Boupendza'nın elinde bir kırık var. Genel olarak oyuncularımızın performanslarından memnunuz. Yeni transferlerimizin bir uyum süreci yaşadığını gözlemliyoruz. Onlar da bu uyum sürecini atlatırlarsa bize ekstra bir güç katmış olurlar." ifadelerini kullandı.

Tazeraslan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı futbolcularla sözleşme yenileyeceklerini, özellikle kanat oyuncusu David Akintola'nın takımda kalmasını istediklerini belirtti.

En büyük eksikliklerinin tesisleşme olduğuna değinen Tazearslan, bu konuda çalışmalara başladıklarını kaydetti.