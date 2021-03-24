Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım'ımızın aday kadrosuna dahil edildi. Bardakçı kampa katıldı" denildi.

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın katılımı ile ay-yıldızlıların aday kadrodaki sayısı 27 oldu.