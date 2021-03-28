Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, ilk turda İspanyalı rakipleri Clara Azurmendı ve Beatriz Corrales'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcular, çeyrek finalde İsveçli rakipleri Johanna Magnusson ve Clara Nistad'ı 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde de Estonyalı rakipleri Catlyn Kruus ve Helis Pajuste'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncular, finalde de Polonyalı rakipleri Zuzanna Jankowska ve Anastasia Khomıchı 2-0 yenerek turnuvayı birinci tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "2020 Tokyo Olimpiyatlarında kota şansı kalmayan ve 2024 Olimpiyat sürecine dahil ettiğimiz genç milli sporcularımız Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'yi 2024 Olimpiyat bütçesi oluşmamasına rağmen federasyon bütçesinden tecrübe kazanmaları için Polonya'daki turnuvaya gönderdik. Kızlarımız şampiyon olarak 4 bin puan aldılar. Kızlarımızın bu puanı 1 sene sonra silinecek ve kızlarımızın 1 sene sonra tekrar yeni puanlar alması gerecektir. Netice olarak bu başarılarını artırarak devam ettirmek zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.