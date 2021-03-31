Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi. Çırağan Sarayı'nda korona virüs önlemleriyle yapılan düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından hediye ile ilgili yaptığı paylaşımda, "19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin... Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe" dedi.



Fenerbahçe'nin çifte hediye ettiği alyansın yanında bulunan yazıda ise, "Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar" ifadeleri yer aldı.