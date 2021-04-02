Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra'da iki yıl önce gerçekleşen olayda, bir restorandan çıkışı eşiyle birlikte bıçaklı saldırganların hedefi olan Mesut'u Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac korumuştu. Aracına binmek istediği sırada bıçaklı soyguncuların saldırısına uğrayan Mesut'u korumaya çalışan Boşnak futbolcunun görüntüleri tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

ARAÇTAN ÇIKIP KORUDU

The Sun'daki habere göre, Temmuz 2019'da yaşanan olayda motosikletli 2 kişi, Londra'nın kuzeyindeki Golders Green bölgesinde futbolcu Mesut Özil'in kullandığı araca soygun amaçlı saldırdı. Özil, peşindeki bıçaklı saldırganlardan yakınlardaki bir Türk restoranına girerek kurtuldu. Özil'in takım arkadaşı Bosna Hersekli Sead Kolasinac, araçtan çıkarak saldırganlara karşı koymuştu.

SAATLERİ ÇALMAYA KALKTILAR

Mesut Özil'in 200 bin sterlin değerindeki saatlerini çalmaya kalkışan çete üyelerinden Jordan Northover soygun girişimini itiraf ederek 18 yıl hapis cezası aldı. Harrow Crown Court'ta mahkum edilen çetenin kesici aletle tehdit ve gasp girişimi ile yaklaşık 20 suç işlediği belirlendi.

BAŞKA SUÇLAR DA VAR

Sekiz kişiden oluşan çetenin üyelerine toplam 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Soyguncuların Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen birçok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi.