Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor’un kulüp doktoru Burak Ayyıldız, bugün oynanan Trabzonspor maçının son dakikasında sakatlanan kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız, “Trabzonspor ile bugün oynadığımız maçta sol el dördüncü parmağa yakın ekleminde çıkık oluşan kalecimiz Ali Şaşal Vural'a yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya çatlağa rastlanmadı. Parmak eklemi etrafındaki yumuşak dokularda oluşan hasar ve ödem nedeniyle en az 1 hafta kaleci antrenmanlarından uzak kalmasını planlıyoruz. Oyuncumuzun tedaviye verdiği yanıt ve ağrıya dayanma durumuna göre müsabakalarda görev almasına karar vereceğiz” ifadesini kullandı.