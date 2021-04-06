Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Koç’un, dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

TFF'den "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Koç'un en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Göksel Gümüşdağ'dan, Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Ali Koç'un koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bunun ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından Ali Koç için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Gümüşdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Beşiktaş'tan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü'nün Başkan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması üzerine Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı geldi. Siyah-beyazlıların mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."