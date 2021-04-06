Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Sivasspor’da, Koç için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlı takımın mesajında, şu ifadeler yer aldı: “Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Ali Koç’un kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”