Bugün sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Sivasspor’da, Koç için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlı takımın mesajında, şu ifadeler yer aldı: “Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Ali Koç’un kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
Sivasspor'dan, Covid olan Ali Koç'a geçmiş olsun mesajı
06.04.2021 - 18:12 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bugün sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Sivasspor’da, Koç için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Etiketler : ali koç,sivasspor,
780463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/780463.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
30
20
4
6
32
64
02
FENERBAHÇE A.Ş.
31
19
5
7
24
62
03
GALATASARAY A.Ş.
31
19
4
8
31
61
04
TRABZONSPOR A.Ş.
31
16
8
7
9
56
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
31
14
7
10
18
49
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
31
14
7
10
14
49
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
32
13
9
10
9
48
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
30
12
11
7
10
47
09
GÖZTEPE A.Ş.
32
11
10
11
4
43
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
30
9
14
7
2
41
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
30
10
9
11
1
39
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
31
8
15
8
-8
39
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
31
8
11
12
-13
35
14
KASIMPAŞA A.Ş.
31
9
7
15
-13
34
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
31
8
9
14
-14
33
16
YENİ MALATYASPOR
30
7
11
12
-6
32
17
MKE ANKARAGÜCÜ
30
9
5
16
-13
32
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
30
8
8
14
-16
32
19
GENÇLERBİRLİĞİ
30
8
6
16
-24
30
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
31
6
9
16
-22
27
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
30
6
7
17
-25
25
Süper Lig Fikstür
33.Hafta Maçları
06.04.2021 16:00
Göztepe 2 - 0 Rizespor
06.04.2021 16:00
Karagümrük 1 - 0 Atakaş Hatayspor
06.04.2021 19:00
Trabzonspor - Hes Kablo Kayserispor
07.04.2021 16:00
Gençlerbirliği - Erzurumspor
07.04.2021 16:00
Konyaspor - Ankaragücü
07.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Sivasspor
07.04.2021 19:00
Beşiktaş - Alanyaspor
08.04.2021 16:00
Denizlispor - Kasimpaşa
08.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Başakşehir
08.04.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
28
17
6
5
22
57
02
YILPORT SAMSUNSPOR
28
15
9
4
18
54
03
ALTAY
28
17
2
9
25
53
04
ADANA DEMİRSPOR
28
15
7
6
23
52
05
ALTINORDU
28
15
7
6
10
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
28
14
6
8
19
48
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
28
13
7
8
14
46
08
TUZLASPOR A.Ş.
28
12
5
11
-5
41
09
BURSASPOR
28
12
4
12
2
40
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
28
11
5
12
0
38
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
28
10
8
10
-3
38
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
28
9
5
14
-3
32
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
28
8
8
12
-10
32
14
ADANASPOR A.Ş.
28
8
7
13
-4
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
28
6
11
11
-15
29
16
AKHİSARSPOR
28
7
4
17
-19
25
17
ANKARASPOR
28
4
7
17
-25
19
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
1
8
19
-49
8
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
09.04.2021 16:00
Eskişehirspor - Gzt Giresunspor
09.04.2021 16:00
Ankara Keçiörengücü - Altinordu
09.04.2021 19:00
Istanbulspor - Tuzlaspor A.ş.
10.04.2021 13:30
Altay - Beypiliç Boluspor
10.04.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Menemenspor A.ş.
10.04.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Aydeniz Et Balikesirspor
10.04.2021 19:00
Akhisarspor - Adana Demirspor
11.04.2021 16:00
Bereket Sigorta ümraniyespor - Bursaspor
11.04.2021 19:00
Adanaspor - Ankaraspor