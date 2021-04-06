Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, “Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Kulübü, bu sabah kulüp başkanı Ali Koç’un korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.