Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışın basın toplantısı, yerli ve yabancı medya mensupları ile kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile yapıldı.

VALİ BECEL: SON DERECE MUTLUYUZ

Basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şunları söyledi:

"Anadolu’nun merkezinde yer alan Nevşehir muhteşem doğası, yer altı şehirleri ile önemli bir turizm merkezidir. İlimiz yıl boyunca çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. 2016 yılında yine burada gerçekleşen bu tura ev sahipliği yapmıştık. Her türlü önlem alındı ve 1.500 personelimiz görev yapacaktır. 2021 yılının Avrupa spor kenti ilan edilen şehrimizde böylesine güzel bir organizasyonu yapmaktan son derece mutluyuz. Bu turun buradan geçmesine vesile olan herkese şükranlarımızı sunuyor ve teşekkür ediyorum.”

KÜÇÜKAKIRCI: 3 MİLYAR İNSAN İZLEYECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı organizasyonun öneminden bahsederek önemli mesajlar verdi:

"Ben de yıllar önce bu turu koşmaktan son derece mutluyum. 56'ncısı düzenlenen organizasyon en güçlü bir sporcu topluluğu ile büyük mücadeleye sahne olacak. 3 milyar kişi bu büyük yarışı izleme imkânı bulacak. Bu elbette büyük bir turizm propagandası niteliği taşıyacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum. Eurosport ve TRT 8 gün boyunca Türkiye'yi dünya evlerine misafir edecek."

HOFFER: MERHABA TÜRKİYE

UCI (Dünya Bisiklet Birliği) yarış komiseri Roland Hoffer, bir kez daha Türkiye'ye gelmekten mutlu olduğunu söyleyerek konuşmasının bazı bölümlerini Türkçe olarak yansıttı.

Hoffer özetle şöyle dedi: "Düşünüyor ve inanıyorum ki yine mükemmel bir yarış ve etaplar bizi bekliyor. İnanın buraya gelmekten çok ama çok mutluyum. Bu pandemi döneminde bu kadar ülke, takım ve sporcunun katılımını sağlamak kolay değil. Herkese başarılar diliyorum"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI: SPOR EVRENSEL BİR FAALİYETTİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu büyük organizasyon için görüşlerini açıklarken önemli mesajlar verdi.

"Spor insanları bir araya getiren, farklı kültürleri buluşturan, rekabetle birlikte dayanışmayı, kaynaşmayı arttıran evrensel bir faaliyettir” diyen Erdoğan, “ Gençlik yıllarımdan beri spora gönül vermiş birisi olarak 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımın bir spor dalı ile meşgul olmasını için büyük çaba harcadım. Himayelerimizde gerçekleşen bu önemli spor organizasyonumuza katılan, tüm sporcu ve takımlar ile kafile yöneticilerine en kalbi duygularımla Türkiye'ye hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dünyanın en prestijli organizasyonu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye olarak 19 yıldır yapılan altyapı ve tesis yatırımları ile hayata geçirilen proje ve etkinliklerle bütün dünyada spor organizasyonları için aranan ülke hâline geldik. Ve bisiklet branşında da iddiamızı sürdürme yönünde çok önemli bir adım atıyoruz. Her yıl turnuvaya farklı rotaları dâhil ederek hem bisiklet turumuza derinlik katıyor, hem daha fazla insanın bu organizasyona erişimini arttırıyor, hem de ülkemizin cennet köşelerini dünya kamuoyunun ilgisine sunuyoruz. Bu yıl gelen takımlar ve katılım itibarı ile 55 yılın en kuvvetli organizasyonuna şahit olacağız."

ASBAŞKAN ALPHAN: KAPADOKYA VE GÖĞÜBELİ NEFES KESECEK

Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan da bu yılki etaplar hakkında bilgi verirken, Pazar günü koşulacak Kapadokya etabının özellikle yabancı medya mensupları tarafından ilgi ile takip edileceğini ve bu etabın sportif tarafının yanı sıra, turizm açısından da önemli bir propaganda aracı olacağını söyledi. Alphan, Kumluca-Elmalı (Göğübeli Tırmanışı) etabının da nefes kesecek bir yarışa sahne olacağını ifade etti.

Alphan etapları şöyle sıraladı:

11 Nisan (Saat 10.00) Nevşehir-Kapadokya 167.3 kilometre

12 Nisan (Saat 11.15) Konya-Konya 144.9 kilometre

13 Nisan (Saat 09.25) Beyşehir-Alanya 212.6 kilometre

14 Nisan (Saat 10.20) Alanya-Kemer 184.4

15 Nisan (Saat 10.10) Kemer-Elmalı (Göğübeli Tırmanış etabı) 160.3 kilometre

16 Nisan (Saat 11.30) Fethiye-Marmaris 129.1 kilometre

17 Nisan (Saat 10.10) Marmaris-Turgutreis 180 kilometre

18 Nisan (Saat 10.45) Bodrum-Kuşadası 160.3 kilometre

COVID-19 TEDBİRLERİ

Diğer taraftan turun organizasyonu üstlenen CEO Event ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa bir dizi Covıd-19 önlemi aldı. Buna göre tura katılan ve 8 gün boyunca seyahat edecek kafile başkanı, yönetici, sporcu ve diğer görevliler her üç günde bir teste tabi tutulacaklar.

TURA KATILACAK OLAN 25 TAKIMDAN 175 SPORCU PEDAL ÇEVİRECEK

İşte katılan takımlar;

DÜNYA TAKIMLARI

• ASTANA-PREMIER TECH (Kazakistan)

• DECEUNINCK-QUICK-STEP (Belçika)

• ISRAEL START-UP NATION (İsrail)

PRO TAKIMLAR

• ALPECIN-FENIX (Belçika)

• ANDRONI GIOCATTOLI – SIDEMERC (İtalya)

• B&B HOTELS P/B KTM (Fransa)

• BARDIANI CSF FAIZANE’ (İtalya)

• BINGOAL WB (Belçika)

• BURGOS-BH (İspanya)

• CAJA RURAL – SEGUROS RGA (İspanya)

• DELKO (Fransa)

• EOLO – KOMETA CYCLING TEAM (İtalya)

• EUSKALTEL – EUSKADI (İspanya)

• GAZPROM -RUSVELO (Rusya)

• RALLY CYCLING (ABD)

• TEAM NOVO NORDISK (ABD)

• UNO-X PRO CYCLING TEAM (Norveç)

• VINI ZABU’ BRADO KTM (İtalya)

KITA TAKIMLARI

• A BOLC CT (Hollanda)

• BEMADUZ MİNSK (Belarus)

• NIPPO-PROVENCE-PTS (İsviçre)

• SALCANO SAKARYA BB TEAM (Türkiye)

• SPOR TOTO CYCLING TEAM (Türkiye)

• TEAM SAPURA CYCLING (Malezya)

• WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (ABD)