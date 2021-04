Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Bir ileri iki geri giden Fenerbahçe’de transfer döneminin Emre Ağabey’i, sonrasında ise sportif direktörü Emre Belözoğlu şu anda ise takımın Emre Hoca’sı oldu. Kısa sürede çok farklı kimliklere sahip olan Belözoğlu da gönül verdiği sarı lacivertli kulübün başarısı için kolları sıvadı. İlk Denizlispor sınavını başarıyla veren ardından Yeni Malatyaspor deplasmanından beraberlikle dönüp zirve yolunda yara alan Kanarya’da kadro tercihi de eleştiri konusuydu. Emre Belözoğlu da ilerleyen haftalar için rotasyon mesajı verdi ancak bunu da gönül alarak yolunu yaparak işledi.

Maç maç gideceğiz

Belözoğlu takımla yaptığı toplantıda “Kalan haftalarda kadroda yer alan her oyuncuya ihtiyacım olacak. Hepiniz benim için çok ama çok değerlisiniz” derken devamında da “İlerleyen haftalarda bazı isimler yedek kalabilir, oyundan çıkabilir, kimse küsmeyecek. Oynayan oynamayan hep birlikte F.Bahçe’yi hedeflerine ulaştırmak için sonuna kadar savaşmak zorundayız. Her maçı ayrı ayrı düşünmeliyiz” diye konuştu. Sarı lacivertlilerin teknik patronu ayrıca “Oyunun kalitesini artırmak için mücadele edeceğiz, güçlü bir Fenerbahçe izlettirmek için arzumuzu ortaya koyacağız” dedi.

Kahveci yedeğe Yandaş on bire

Ligde yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak F.Bahçe’de teknik heyet ilk 11’de rotasyon yapacak. Gökhan Gönül-Serdar-Szalai-Caner savunma dörtlüsü ile devam edecek olan Emre Belözoğlu son maçta on birde olan İrfan Can Kahveci’yi kulübeye çekip Mert Hakan Yandaş’ı on bire koyacak. Gustavo’nun da yedek soyunup yerine Sosa’nın şans bulması söz konusu.