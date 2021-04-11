Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Rize ve Hatay’a kaybeden Galatasaray tekrar yarışın içine girmek için Karagümrük’ü yenmek istiyordu. Ancak kalan bütün maçlarını final olarak nitelendiren sarı kırmızılılar, zorlu rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla son üç haftada tam tamına sekiz puan bırakan Cimbom zaten azalan şampiyonluk şansını neredeyse kaybetti. Bundan sonra Aslan, kalan bütün maçlarını kazansa bile rakiplerinin de puan kaybını bekleyecek.

Defans döküldü

Bu sezon Muslera’nın oynamadığı döneme rağmen uzun süre ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray savunması son dönemde tel tel dökülüyor. Rize, Hatay ve Karagümrük karşısında toplam 8 gol yiyen sarı kırmızılıların son üç maç başı ortalaması ise 2,7. Tabi ki bu durum sadece defans oyuncularıyla sınırlı değil. Dün gece olduğu gibi; Etebo, mevkisi gereği en garanti oynaması gereken isimken, kaptırdığı top sonrası Karagümrük öne geçti.

Ndao önce direğe

Galatasaray istekli, önde baskılı başladı maça. Amaç rakibi kendi yarı sahasına hapsedip, kapacağı toplarla hızlıca golü düşünmekti. Ki işe de yarayacaktı. 9’da baskı sonuç getirdi, Mustafa golü bulsa da el olduğu gerekçesiyle sayılmadı. Bu dakikadan sonra Karagümrük stratejisini hızlıca revize edip, baskıyı sık paslarla kırdı ve arka arkaya tehlikeler yakaladı. Ndao’nun bir topu direkten döndü, 60’ta bu sefer affetmedi. 62’de Babel’in golü taraflara birer puanı paylaştırdı.

Asla pes etmeyeceğiz

Maçın ardından kahrı yaşayan G.Saraylı futbolcular inançlı mesajlar da verdi. Mustafa Muhammed, "Takım iyi mücadele etti. Şampiyonluktan vazgeçmeyeceğiz. Bir sonraki hafta telafi edeceğiz inşallah. Futbolda bazen böyle oluyor. Benim golümden 1,5 dakika önce el varmış. Yakında gollerimi yeniden atmaya başlayacağım" açıklaması yaptı.

Başımız dik

Ömer Bayram, "Çok fazla söyleyecek bir şey yok, kazanmalıydık. İnanmak çok önemli biz pes etmiyoruz. Her şeyin farkındayız" sözlerini kullanırken, stoper Marcao, "Kendi sahamızda üç puan almalıydık. Çok önemli iki puan kaybettik ama başımızı kaldıracağız. Oturup maçı seyredip, neyi beceremediğimizi analiz edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir gol, bir penaltı, bir kırmızı

Palabıyık değiştirdi

Dün geceki maça VAR kararları damga vurdu. İlk yarıda Mustafa Muhammed'in golü iptal edilirken, 85'te Kerem Aktürkoğlu kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Balkovec ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterirken, Balkovec'i kırmızı kartla attı. Fakat VAR uyarısının ardından inceleme yapan Palabıyık, penaltıyı ve kırmızı kart kararını iptal etti.