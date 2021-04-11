Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sağ bekte yüzü gülmüyor. Sezon başı kiralanan Omar'ın gözünden sakatlanmasının ardından yerine alınan DeAndre Yedlin de dün akşamki Karagümrük maçında sakatlık geçirdi. Linnes ve Şener'in de beklenen katkıyı veremediği sağ bek bölgesinde sezonun geri kalanı için sıkıntı daha da büyüdü. Sekerek oyundan alınan ve stadı değnekle terk eden DeAndre Yedlin'in geri kalan maçlarda oynama ihtimali zayıf.

ANDONE GİBİ

Yedlin'in kendisini denemesinin de sakatlığının artmasına sebep olduğu belirtildi. İngiliz basınında ise Yedlin'in sakatlığına yer verildi. Brighton'dan Galatasaray'a kiralık gelen Rumen forvet Florin Andone'nin de geçen sezon Rize maçında ayağı kırılmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. İngiliz basını, Premier Lig ekibi Newcastle'den kiralık gelen Yedlin'in de aynı kaderi yaşadığını yazdı.