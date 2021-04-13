Bu yıl 56.’sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden sabah saat 09.25’te start aldı. 212.6 kilometrelik turun en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabının startını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi. Eşrefoğlu Camisi önünden start verilen yarışa çeşitli ülkelerden 25 takım ve 176 sporcu katılıyor.
Startın ardından sporcular, Beyşehir, Derebucak, Antalya’nın İbradı, İncekum, Avsallar, Konaklı’nın ardından Alanya Atatürk Heykeli’nde parkuru tamamlayacak.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı Beyşehir’de başladı
13.04.2021 - 11:22 | Son Güncelleme: 13.04.2021 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan üçüncü etabı, Konya'nın Beyşehir ilçesinde verilen startın ardından başladı.
Bu yıl 56.’sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun üçüncü etabı tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden sabah saat 09.25’te start aldı. 212.6 kilometrelik turun en uzun etabı olan Beyşehir-Alanya etabının startını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi. Eşrefoğlu Camisi önünden start verilen yarışa çeşitli ülkelerden 25 takım ve 176 sporcu katılıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu,
782257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/782257.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
32
22
4
6
37
70
02
FENERBAHÇE A.Ş.
33
20
6
7
26
66
03
GALATASARAY A.Ş.
32
19
5
8
31
62
04
TRABZONSPOR A.Ş.
33
16
10
7
9
58
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
33
15
7
11
16
52
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
32
13
11
8
10
50
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
32
14
7
11
13
49
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
33
13
10
10
9
49
09
DEMİR GRUP SİVASSPOR
32
11
14
7
6
47
10
GÖZTEPE A.Ş.
33
12
10
11
5
46
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
33
9
15
9
-9
42
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
32
10
10
12
-1
40
13
MKE ANKARAGÜCÜ
32
10
6
16
-12
36
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
32
8
12
12
-13
36
15
KASIMPAŞA A.Ş.
33
9
9
15
-13
36
16
HELENEX YENİ MALATYASPOR
32
7
13
12
-6
34
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
32
8
9
15
-16
33
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
32
8
9
15
-17
33
19
GENÇLERBİRLİĞİ
32
8
7
17
-25
31
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
33
6
10
17
-24
28
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
32
6
8
18
-26
26
Süper Lig Fikstür
35.Hafta Maçları
16.04.2021 16:00
Gençlerbirliği - Sivasspor
16.04.2021 16:00
Konyaspor - Hes Kablo Kayserispor
16.04.2021 19:00
Beşiktaş - Ankaragücü
16.04.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
17.04.2021 13:30
Denizlispor - Erzurumspor
17.04.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
17.04.2021 16:00
Helenex Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
17.04.2021 19:00
Göztepe - Galatasaray
18.04.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
18.04.2021 19:00
Başakşehir - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GZT GİRESUNSPOR
29
18
6
5
27
60
02
YILPORT SAMSUNSPOR
29
16
9
4
19
57
03
ADANA DEMİRSPOR
29
16
7
6
24
55
04
ALTAY
29
17
2
10
24
53
05
ALTINORDU
29
15
7
7
8
52
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
29
15
6
8
20
51
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
29
14
7
8
16
49
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
29
11
8
10
-2
41
09
TUZLASPOR A.Ş.
29
12
5
12
-6
41
10
BURSASPOR
29
12
4
13
1
40
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
29
11
6
12
0
39
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
29
10
5
14
-2
35
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
29
8
8
13
-11
32
14
ADANASPOR A.Ş.
29
8
7
14
-5
31
15
MENEMENSPOR A.Ş.
29
6
12
11
-15
30
16
AKHİSARSPOR
29
7
4
18
-20
25
17
ANKARASPOR
29
5
7
17
-24
22
18
ESKİŞEHİRSPOR
29
1
8
20
-54
8
PTT 1. Lig Fikstür
30.Hafta Maçları
13.04.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Eskişehirspor
13.04.2021 19:00
Altinordu - Adana Demirspor
13.04.2021 19:00
Gzt Giresunspor - Ankara Keçiörengücü
14.04.2021 13:30
Menemenspor A.ş. - Yilport Samsunspor
14.04.2021 16:00
Adanaspor - Akhisarspor
14.04.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Istanbulspor
15.04.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
15.04.2021 16:00
Ankaraspor - Altay
15.04.2021 19:00
Bursaspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor