Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray’da gergin ortamın kazanan ve kazandıran ismi Kerem Aktürkoğlu. Yokluklarda her zaman bir yol bulmaya çalışan ve şapkadan tavşan çıkarmayı seven Teknik Direktör Fatih Terim’in elinden tuttuğu genç isim Göztepe maçına damga vurdu. Bu olay akla da stoper yokluğunda şans verilen Ozan Kabak’ın Liverpool’a kadar gitmesi, bir sezonu kulübede geçiren Taylan Antalyalı’nın bu sezonki çıkışı ile millî takıma kadar yükselmesini getirdi. Terim’in yedek kuvvet olarak sahaya sürdüğü Kerem’in on bir şansını iyi kullanması ise kariyeri adına önemli bir adımdı.

On biri zorlayacak

Fatih Terim’in doğru zaman ve doğru yeri beklediği Kerem Aktürkoğlu, gerek dribbling’leri gerek doğru yerde bulunması gerek son vuruşları anlamında tam not alıyor. Yirmi iki yaşındaki genç ismin Falcao gibi bir oyuncu ile aynı idmana çıkması bile onun adına şans olarak değerlendiriliyor. Göztepe mücadelesinde fırsatı çok iyi değerlendiren ve on biri çok zorlayan Kerem ilerleyen haftalarda daha fazla süre alacak gibi görünüyor. Ki bu form durumunu devam ettirirse yeni sezonda ise on birin değişmezleri arasına girmesi kaçınılmaz gibi.

Altı golü var

Üçüncü Lig’den Süper Lig’e uzanan bir kariyere sahip Kerem Aktürkoğlu bu sezon sadece iki mücadeleye on bir başlamasına rağmen rakip fileleri altı defa havalandırdı.

G.Saray'dan Kalkavan tepkisi

Trabzon maçında düdük çalacak hakem Mete Kalkavan'a tepki gösteren G.Saray Kulübü, "Bu atama kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamı taşır. Mete Kalkavan’ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz. Yeni bir adaletsizlik istemiyor" ifadelerini kullandı.

İNDİRİME RAZI

Akbaba’dan 'kalıcı' jest!

Alanyaspor’dan büyük umutlarla transferler edilen ancak Galatasaray kariyeri sakatlıkların gölgesinde geçen Emre Akbaba’nın sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Yıllık net kazancı bir milyon 750 bin avro olan 28 yaşındaki oyuncunun kariyerine sarı kırmızılılarda geçirmek istediğini ve ücretinde de ciddi bir indirime hazır olduğunu öğrenildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor.