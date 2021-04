Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kanarya’da değişimin, başarının ve umudun adı oldu Emre Belözoğlu. Millî arada Erol Bulut’un yerine göreve getirilen sportif direktörün teknik anlamdaki hünerleri de kısa sürede sonuç verdi. Dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik geldi ve takım şampiyonluk potasının tam da içine girdi. Emre Belözoğlu’nun taktik anlayışı, kadro tercihi olumlu sonuçlar verdi. Kimlik değişimine giden sarı lacivertliler artık daha fazla topa sahip olan, sahasında bekleyen değil rakibe kendi yarı sanasında baskı yapan, kaptırdığı topları ani presle kapmaya çalışan bir takım hüviyetine dönüştü.

Yerli isimleri kazandı

Oyuncuların son maçlarda isteği, arzusu, hırsı ve pes etmeyen yapısı camiada da takdir gördü. Dokunuşlarıyla takımı yeniden şampiyonluk havasına sokan Belözoğlu, rakibe göre kadro seçimi ve oyun anlayışı geliştirdi. “Ben” değil “biz” algısını oluşturmaya çalışan ve kısa sürede takım olgusunu hayata geçiren Emre Hoca, ayrıca kimsenin küsmemesi adına da bire bir görüşmelere ağırlık verdi. Sahadaki takımdaşlık ruhunu da geliştiren Emre Belözoğlu, özellikle yerli futbolculara güven aşıladı. Ki, son iki maçta yedi yerli ismin on birde olması kazanımların ve geri dönüşümlerin göstergesiydi.

Sosa bandı!

Kanarya’da Emre Belözoğlu’nun son haftaların saha içi lideri yaptığı Jose Sosa, farklı ve güzel işlere imza attı. Bulut döneminde merkez orta sahadan Belözoğlu ile ön liberoya dönen Arjantinli tam bir beyin oldu. Oyunun hem hücum hem de savunma yönünü oynadı. Ki, Gustavo’yu kulübeye demirleten Sosa’nın kalan haftalarda da aynı görevi sürdürmesi bekleniyor.

NAZIM SANGARE:

Asla pes etmek yok

∂ Koronavirüs sürecinden çıkan ve Başakşehir maçına on bir başlayan Nazım Sangare “Üç haftadır zor bir dönem yaşadım. Tekrar formama kavuşmaktan ziyade üç puan beni daha mutlu etti. Şampiyonluk yolunda pes etmek yok, son ana kadar mücadeleye devam” dedi.

PENALTICI HARUN:

Bir his meselesi

∂ Başakşehir maçının son anlarında Edin Visca’nın penaltısını kurtaran kaleci Harun Tekin “Penaltıda atan her zaman daha avantajlıdır. Rakipleri izliyorum. Penaltı bir his meselesi, tabii bir de oyuncuyu son ana kadar bekliyorum” ifadelerini kullandı.