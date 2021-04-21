Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne umdular ne buldular! Avrupa’nın 12 dev kulübünün pastadan daha nemalanmak adına kurduğu Avrupa Süper Ligi daha kurulmadan patladı! Dünya futbolunu sarsan ve büyük tepkileri de beraberinde getiren gelişme konusunda sıcak bilgiyi İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı ve ünlü yorumcu Gary Lineker verdi. Efsane isim karşı olduğu oluşumu ima ederek sosyal medya hesabından “Topumuzu geri aldık” yorumunda bulundu. İşte bu paylaşımın ardından 12 kulübün kurduğu oluşumla ilgili çatırdamalar oldu.

İstifa dalgası

Chelsea ve Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için ilk hazırlıklara başlayan kulüpler olurken Barcelona Başkanı Joan Laporta “Barcelona, genel kurul onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak” dedi. Liverpooll futbolcular “Sevmedik” diye bildiri yayınladı. Atletico Madrid ve Arsenal'in de ayrılmayı düşünürken gece dağılım konusunda sıcak gelişmeler oldu. Tepkiler sonrası Manchester United Başkanı Ed Woodward istifa etti. Juventus Başkanı Agnelli'nin ve Real Başkanı Florentino Perez’in de istifaya hazırlandığı öne sürüldü.

INFANTINO: Reddediyoruz

Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Süper Ligi projesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Infantino "Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarına da katlanırlar" dedi.

CEFERIN: Güçleneceğiz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin “'Bu kaos bizi daha güçlü yapacak" dedi. Futbol dünyasının kenetlendiğini belirten Ceferin "'Futbol birinden ibaret değildir. Futbol herkesin yer aldığı bir oluşumdur. Tarihe, kültüre saygı gösterilmeli” diye konuştu.

DÜNYA BİRLEŞTİ

55 ülke kınadı

Altısı İngiliz, 12 kulübün başını çektiği Avrupa Süper Ligi projesi ortalığı karıştırdı. Sert tepkiler gelirken UEFA, "55 üye ülkenin tamamı Avrupa Süper Ligi dedikleri şeyi kınayan bildirinin altına imza attı" açıklamasını yaptı.

Ülke sınırlarında maç oynatmam

Johnson çok net

Futbol dünyasını karıştıran Avrupa Süper Ligi projesine (Ki 12 takımın 6’sı İngiliz) en büyük tepkilerden biri de İngiltere Hükümeti'nden geldi. Başbakan Boris Johnson, ülke sınırları içerisinde Avrupa Süper Ligi maçının oynanmasını yasaklayacaklarını söylerken yeni lige sıcak bakmayan M. City ve Chelsea’nin yanında olduğunu belirtti.

Derhâl çekilin

İngiltere Spor Bakanı Oliver Dowden da "Altı İngiliz kulübünün Avrupa Süper Ligi'ne katılımlarını engellemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. İngiltere Premier League yönetimi, 14 kulübün Avrupa Süper Lig planını oybirliğiyle reddettiğini açıklarken katılan altı kulübe "Derhal çekilin" çağrısında bulundu.