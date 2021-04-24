Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

130 kiloda Rıza Kayaalp finalde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaşacak. 55 kiloda Ekrem Öztürk ise Dünya Kupası birincisi Rus güreşçi Emin Sefershaev'le karşılaşacak. 77 kiloda ise Yunus Emre Başar, dünya şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile altın madalya mücadelesi verecek. 66 kiloda Abdurrahman Altan ve 87 kiloda Doğan Göktaş rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti.