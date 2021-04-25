Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki maçında berabere kalan ve şampiyonluk yolunda puan kaybına artık tahammülü olmayan Beşiktaş kümede kalma savaşı veren Kayserispor'u yenerek kendine geldi. Ghezzal dışında bu sezon takımı sırtlayan hücumdaki yıldızlarından mahrum olarak sahaya çıkan Beşiktaş maça çok hırslı başladı. Aboubakar ve Larin'in yokluğunda N'Koudou-Gökhan ikilisi hızlarıyla rakip savunmayı yıpratma görevini başarıyla yerine getirdi.

Kayseri çıkamadı

Karşılıklı goller sonucu 13. dakikada 2-1 öne geçen siyah beyazlılar ön alanda özellikle göbeği kalabalık tutarak hem hücumda etkili oldu hem de Kayserispor'un organize bir şekilde atağa kalkmasını engelledi. Ciddi eksiklerle sahaya çıkmasına rağmen istekli ve tempolu bir oyun ortaya koyan Beşiktaş ilk yarıda rakip kaleye beşi isabetli 10 şut çekti.

Büyük moral

Siyah beyazlılar ilk yarıdaki yüksek temposunu ikinci bölümde de sürdürdü. Sergen Yalçın'ın ekibi bu cesur anlayışının ödülünü üçüncü golü bularak aldı. Liderliğini ve puan farkını koruyan Beşiktaş eksikler sebebiyle sıkıntılı geçmesi beklenen karşılaşmadan galip ayrılarak sadece üç puan değil, kalan beş maç öncesi şampiyonluk yolunda çok büyük moral kazandı.

Aslan gibi 11!

Çakır'a gönderme

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İki haftadır kazanamıyorduk. Galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu" derken, "Dördüncü hakem 'İkinci sarı kart, atılması lazım' diyor, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'da maç yöneten Cüneyt Hoca atmıyor. Beşiktaş'ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu?" serzenişinde bulundu.

Maç trafiği fazla

Sergen Hoca, "Oyuna baktığımızda kazanmak için her şeyi yapan 11 aslan gibi oyuncumuz vardı, çıktılar kazandılar. Formanın hakkını herkes fazlasıyla vermeye çalışıyor. Çok fazla maç trafiği var. Yedi oyuncumuz yine yok ama problem değil, çarşamba günkü maça konsantre olmaya çalışacağız çabuk bir şekilde" diye konuştu.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜLER

Rosier-Necip Rize’de yok

∂ Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentine Rosier ile takımın jokeri Necip Uysal, Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki oyuncu da Beşiktaş'ın çarşamba günü Çaykur Rizespor'la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.