Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Rıza Kayaalp diye yazılır madalya diye okunur. Ki o madalya da genelde altındır. Tıpkı Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda elde ettiği altın gibi. Bu kulvarda 10. defa mutlu sona ulaşan ve Türkiye’de en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elinde bulunduran Kayaalp gazeteniz TÜRKİYE’ye çok özel açıklamalarda bulundu...

TOKYO RÜYAMA GİRİYOR

“Çok şükür Avrupa Şampiyonası’ndan yüzümün akıyla çıktım. Asıl önceliğim Tokyo olimpiyatları, 2012 Londra’da bronz, 2016 Rio’da gümüş madalya almıştım. Şimdi 2020 Tokyo’da hedefim olimpiyat altını. Koleksiyonumdaki tek eksik olimpiyat altını. Şimdi onu tamamlamak istiyorum. Olimpiyatlar rüyama giriyor… Güreş bu milletin geninde bulunuyor ama adalelerin de bir gücü var.”

HEDEFİM KARELİN!

“Grekoromende bütün zamanların en büyük güreşçisi Aleksandr Karelin’in Avrupa rekorunu kırmak en büyük hayallerimden birisi. Onun 12 şampiyonluğu var, benim 10… Üç tane daha istiyorum. Taha Akgül serbest stilde sekiz şampiyonlukla Avrupa rekorunu eline geçirdi. Ben de Karelin’e ait rekoru kırıp adımı tarihe yazdırmak istiyorum…”

22 YILDIR TURNUVADAYIM

Ben beş yaşından beri 22 senedir turnuvadan turnuvaya koşuyorum. Bu süreç kolay bir şey değil. Allah güç verdiği sürece de güreşmeye devam edeceğim... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk tebrik eden devlet büyüğümüzdü, sağ olsunlar beni onurlandırdılar. Her zaman sporcunun yanında yer alıyorlar...”

BİR SAVAŞÇI GİBİYİM

“Bu bizi çok mutlu ediyor. Benden rakibimi tuş etmemi istediler. Ben de ‘İnşallah’ dedim. Tuş ettiklerim de oldu. İnşallah yine olur ama bir gerçek var ki, ağır spor yapıyoruz; 130 kilosunuz, her maçı tuşla kazanmak mümkün olamayabiliyor. Türkiye’de 81 milyonun benden ne istediğini gayet iyi biliyorum. Milletimi düşünerek mindere bir savaşçı ruhuyla çıkıyorum.

İYİ Kİ EVLENMİŞİM

“Başarılarımda en büyük katkıyı ailemden alıyorum. Evlendim, bir de kızımız oldu, çok mutluyum. İyi ki evlenmişim diyorum. Kızım Ayvera benim gibi millî duygularla büyüyor. Onları müsabakalar sebebiyle ihmal ettiğim oluyor ama böyle başarılı bir şekilde döndüğümde en az benim kadar mutlu oluyorlar.”