Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de son haftalar yaklaştıkça heyecanın dozu da artıyor. Zirve mücadelesi âdeta nefesleri keserken bitime beş hafta kala ilk dörtte yer alan takımın üçü bu akşam sahne alacak. Lider Beşiktaş, deplasmanda Ç. Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin üç puan önünde olan siyah beyazlılar İstanbul’a kayıpsız dönmek istiyor. Tetikte bekleyen takımlardan lig üçüncüsü Galatasaray ise evinde Konyaspor’u ağırlayacak. Galibiyet hasretini geçen hafa dindiren Trabzonspor ise İzmir’de Göztepe ile karşı karşıya gelecek.