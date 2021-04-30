Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Zirve yarışında tutunmak isteyen Fenerbahçe, rakiplerinin kazandığı haftada Alanya sahnesine çıktı. Ligin en keyif veren takımlarından olan Alanyaspor’un da Avrupa bileti kovalaması maçın hem heyecanını hem keyfini artırıyordu. Kazanan takımda mecburi rotasyon yapan Emre Belözoğlu’nun, sakat Nazım’ın yerine Gökhan’a şans vermesi ne kadar bekleniyorsa, cezalı İrfan’ın boşluğunu Mesut Özil’le doldurması da o kadar sürpriz bir hamleydi.

Sağ kanat felçli

Tempolu başladı maç. Önce Alanya geldi hemen ardından Fenerbahçe reaksiyon verdi. Orta alan hızlı geçiliyor, top bir o kalenin bir diğerinin önünde geziniyordu. Ancak topu taşıyanlar yalnız kalınca tehlikeler çok büyümeden sönüyordu. Sağ açıktaki Mesut Özil’in aksaklığı Gökhan’ı da sekteye uğratıyordu ki, bunu sezen Alanya da özellikle bu bölgeden hücum ediyordu. Maçta gole yaklaşılan ilk an 23’te Salih Uçan’ın üst direkten auta çıkan şutu oldu.

Direkler kurtardı

Fenerbahçe’nin 28’deki penaltı sevinci VAR’dan gelen ofsayt uyarısıyla söndü. 43’te ise Gökhan, gole giden Davidson’u indirdiğinde kırmızıdan ofsaytla yırtma umudu VAR’a takıldı. Fenerbahçe 10 kişi kalmıştı, bir de sahada gezinen Mesut vardı! İkinci yarıda temposunu artıran Alanya önce Juanfran’la, ardından Efkan’la direkten döndü. Golsüz biten karşılaşmanın kazananı olmadı, ancak kaybedeni Fenerbahçe’ydi. Bitime 4 kala zirveyle fark 5 puana çıktı.

Hiçbir şey bitmedi

Kazanmamız lazımdı

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu maçı değerlendirirken, "Şampiyonluk açısından mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarıdaki oyunumuzla maçı kendimize yakın görüyordum ama kırmızı kart planlarımızı bozdu. Biz yine de bildiğimiz inandığımız oyunu oynamaya çalıştık" sözlerini kullandı.

Futbol değişken oyun

"Üç puanı çok istiyorduk, üzgünüz" diyen Emre Hoca, "Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz, camiamız bunu bilsin. Bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Dört maçımız var. Futbol çok değişken bir oyun. Kalan maçları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu camiaya layık şekilde dört haftayı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.