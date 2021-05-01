Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Sezon başından beri hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe’nin sabrı Alanya deplasmanında taştı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Valencia, Tzavellas’ın darbesiyle yerde kaldığında Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz olarak penaltı noktasını göstermişti. Ancak VAR’da oturan Halil Umut Meler’in ofsayt uyarısı üzerine Uğurlu pozisyonu izlemeden kararını değiştirdi. Fenerbahçe, VAR protokolüne aykırı bu uygulamanın, IFAB maddeleriyle de ters düştüğünü savunarak, kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrarlanması için TFF’ye başvurdu.

Bu ne ilk ne de son

∂ Kazandığı nizami penaltılar, Malatya deplasmanında olduğu gibi görmezden gelinirken, hakemlerin çaldığı penaltı düdüklerinin VAR uyarısıyla iptal edilmesine isyan eden Fenerbahçe, Alanya maçındaki kararla maç sonuçlarına yapılan etkinin geri dönülemez boyuta ulaştığını savundu. Kadıköy’de 1-1 beraberlikle sona eren Antalya karşılaşmasında Ümit Öztürk’ün çaldığı penaltıyı 9 saniye içinde iptal etme skandalı henüz hafızalardaki yerini korurken, bu sezon Gaziantep ve Konya deplasmanlarında ve Kadıköy’deki Denizli maçında iptal edilen goller de çok tartışılmıştı.

MHK’den Meler’e ödül görevi

Fenerbahçe’nin geçen sezon yine Alanya deplasmanında oynadığı karşılaşma için yaptığı kural hatası başvurusunu olumsuz karşılayan TFF’nin bu sefer de duruşunu değiştirmesi beklenmiyor. Zira, TFF ve kurullarına göre, ortada bir hata yok. Aksine hakemler görevlerini layıkıyla yapmış olacak ki, karışmaması gereken pozisyonun içine dalan VAR Halil Umut Meler, dün pazartesi günkü Başakşehir-Ankaragücü maçına tayin edildi.

NAZIM SAKAT

Sağ bekte iki alternatif var

∂ Erzurum maçı öncesi Nazım Sangare sakat, Gökhan Gönül cezalı. Elinde sağ bek kalmayan Emre Belözoğlu, iki alternatif üzerinde duruyor. Genç hoca, Ozan Tufan ile Novak arasında tercih yapacak. Ozan favori görünse de Belözoğlu, yıldız oyuncuyu gerçek mevkiinde kullanıp Novak’a şans verebilir.

ÖZİL TARTIŞMASI

Mesut parlamıyor

∂ Fenerbahçe’nin dünya yıldızı Mesut Özil 56 gün sakatlık sonrası döndüğü sahada kayboldu. Maç ve fizik, kondisyon eksiği bulunan Mesut, Alanya’da tüm istatistiklerde sıfır çekti. Henüz gol ve asist katkısı sağlayamayan Özil’in ilk 11’de başlaması tartışılırken Erzurum maçında yedek soyunması bekleniyor.