Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Artık sezonun bitmesine ve büyük sorunun cevabının ortaya çıkmasına sadece dört maç kaldı. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen, arada sekiz maçlık galibiyet serisi de yaşayan, üç maç boyunca galibiyete hasret de kalan Galatasaray geri sayıma şampiyonluk potasında giriyor. Beşiktaş’ın altı, Fenerbahçe’nin ise bir puan gerisinde olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim mücadeleyi son düdüğe kadar sürdüreceklerini açıkladıktan sonra oyuncularından da sezonu kendilerine yakışır şekilde noktalamalarını istedi.

Sıralamayı göreceğiz

Tecrübeli teknik adam kalan final karşılaşmalarına takımını mental olarak hazırlarken son dört maçtan da galibiyet beklendiğini belirtilip ekledi; Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz. Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sırlamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz.

ORTADA DEĞİŞİM

Mecburi rotasyon

∂ Ligde son düzlüğe girilirken son maçlarda formda olan Etebo hastalandı. Terim’in Gençlerbirliği mücadelesinde orta alanda Taylan Antalyalı’ya görev vermesi ve solda da Babel’i oynatması bekleniyor.